Феттеля и Шумахера не накажут за столкновение во время Гран-при Майами

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель и гонщик «Хааса» Мик Шумахер не будут наказаны после столкновения, которое они допустили во время Гран-при Майами. Стюарды решили, что никакие последующие санкции не должны применяться к пилотам.



Победителем гонки стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второй результат показал гонщик «Феррари» Шарль Леклер, а тройку лучших замкнул Карлос Сайнс, который также представляет «Скудерию».



Шумахер после столкновения в концовке гонки финишировал 15-м. Феттель из-за повреждения болида и вовсе не сумел завершить выступление.

Помимо него, до финиша не добрались Кевин Магнуссен («Хаас»), Пьер Гасли («Альфа Таури»), Ландо Норрис («Макларен») и Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео»).