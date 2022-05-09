Феттеля и Шумахера не накажут за столкновение во время Гран-при Майами
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Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель и гонщик «Хааса» Мик Шумахер не будут наказаны после столкновения, которое они допустили во время Гран-при Майами. Стюарды решили, что никакие последующие санкции не должны применяться к пилотам.
Победителем гонки стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второй результат показал гонщик «Феррари» Шарль Леклер, а тройку лучших замкнул Карлос Сайнс, который также представляет «Скудерию».
Шумахер после столкновения в концовке гонки финишировал 15-м. Феттель из-за повреждения болида и вовсе не сумел завершить выступление.
Помимо него, до финиша не добрались Кевин Магнуссен («Хаас»), Пьер Гасли («Альфа Таури»), Ландо Норрис («Макларен») и Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео»).
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