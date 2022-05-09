Ферстаппен сократил отставание от Леклера до 19 очков, «Ред Булл» уступает «Феррари» шесть

Победа и быстрейший круг в гонке Гран-при Майами Формулы-1 позволили пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену приблизиться к Шарлю Леклеру в личном зачёте чемпионата мира сезона-2022: теперь двух пилотов разделяет всего 19 очков. Льюис Хэмилтон вышел на шестое место. В Кубке конструкторов «Ред Булл» теперь уступает «Феррари» всего шесть баллов.



Формула-1. Личный зачёт



1. Шарль Леклер («Феррари») — 104 очка.

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 85.

3. Серхио Перес («Ред Булл») — 66.

4. Джордж Расселл («Мерседес») — 59.

5. Карлос Сайнс («Феррари») — 53.

6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 36.

7. Ландо Норрис («Макларен») — 35.

8. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — 30.

9. Эстебан Окон («Альпин») — 24.

10. Кевин Магнуссен («Хаас») — 15.

11. Даниэль Риккардо («Макларен») — 11.

12. Юки Цунода («Альфа Таури») — 10.

13. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 6.

14. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 4.

15. Фернандо Алонсо («Альпин») — 4.

16. Александер Албон («Уильямс») — 2.

17. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — 1.

18. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1.



Формула-1. Кубок конструкторов



1. «Феррари» — 157 очков.

2. «Ред Булл» — 151.

3. «Мерседес» — 95.

4. «Макларен» — 46.

5. «Альфа Ромео» — 31.

6. «Альпин» — 28.

7. «Альфа Таури» — 16.

8. «Хаас» — 15.

9. «Астон Мартин» — 5.

10. «Уильямс» — 2.