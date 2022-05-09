Ферстаппен сократил отставание от Леклера до 19 очков, «Ред Булл» уступает «Феррари» шесть

Победа и быстрейший круг в гонке Гран-при Майами Формулы-1 позволили пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену приблизиться к Шарлю Леклеру в личном зачёте чемпионата мира сезона-2022: теперь двух пилотов разделяет всего 19 очков. Льюис Хэмилтон вышел на шестое место. В Кубке конструкторов «Ред Булл» теперь уступает «Феррари» всего шесть баллов.
Формула-1. Личный зачёт
1. Шарль Леклер («Феррари») — 104 очка.
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 85.
3. Серхио Перес («Ред Булл») — 66.
4. Джордж Расселл («Мерседес») — 59.
5. Карлос Сайнс («Феррари») — 53.
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 36.
7. Ландо Норрис («Макларен») — 35.
8. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — 30.
9. Эстебан Окон («Альпин») — 24.
10. Кевин Магнуссен («Хаас») — 15.
11. Даниэль Риккардо («Макларен») — 11.
12. Юки Цунода («Альфа Таури») — 10.
13. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 6.
14. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 4.
15. Фернандо Алонсо («Альпин») — 4.
16. Александер Албон («Уильямс») — 2.
17. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — 1.
18. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1.
Формула-1. Кубок конструкторов
1. «Феррари» — 157 очков.
2. «Ред Булл» — 151.
3. «Мерседес» — 95.
4. «Макларен» — 46.
5. «Альфа Ромео» — 31.
6. «Альпин» — 28.
7. «Альфа Таури» — 16.
8. «Хаас» — 15.
9. «Астон Мартин» — 5.
10. «Уильямс» — 2.
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