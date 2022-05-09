Сайнс: я боролся, несмотря на боль
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал выступление на Гран-при Майами. Испанец занял третье место, уступив лишь напарнику Шарлю Леклеру и пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену.
По словам Сайнса, ему было тяжело из-за болевых ощущений после аварии в пятницу.
«У меня бывало и лучше. Очевидно, что после аварии в пятницу у меня были болевые ощущения в шее. Но мне удалось справиться, я боролся, несмотря на это.
Особенно тяжело было в концовке с Пересом. Было сложно удерживать его позади, но мы сумели это сделать, добились хорошего результата.
Гонка была тяжёлой из-за шин и жары. Болид сильно скользил. Но я думаю, что мы заслужили этот результат. Теперь постараемся развить успех», — цитирует Сайнса Sky Sports.
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