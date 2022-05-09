Феттель прокомментировал аварию с Шумахером
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Гонщик «Астон Мартин» Себастьян Феттель прокомментировал столкновение с пилотом «Хааса» Миком Шумахером, в результате которого они оба лишились шанса набрать очки на Гран-при Майами.
«Очевидно, досадно, что мы допустили контакт и оба лишились шанса набрать очки. Мы должны были отработать этот эпизод лучше. Мне нужно его пересмотреть.
Думаю, в целом всё сегодня было немного лучше. Я почти всю гонку был в трафике, но мы, определённо, были немного быстрее. Обгонять было нелегко, потому что эффект от DRS не такой большой, если честно.
Перед стартом у нас была проблема с топливной системой, мы не смогли вовремя выехать. Это стало сюрпризом, но как только мы определили проблему, то смогли стартовать», — приводит слова Феттеля GPFans.
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