Феттель прокомментировал аварию с Шумахером

Гонщик «Астон Мартин» Себастьян Феттель прокомментировал столкновение с пилотом «Хааса» Миком Шумахером, в результате которого они оба лишились шанса набрать очки на Гран-при Майами.



«Очевидно, досадно, что мы допустили контакт и оба лишились шанса набрать очки. Мы должны были отработать этот эпизод лучше. Мне нужно его пересмотреть.



Думаю, в целом всё сегодня было немного лучше. Я почти всю гонку был в трафике, но мы, определённо, были немного быстрее. Обгонять было нелегко, потому что эффект от DRS не такой большой, если честно.



Перед стартом у нас была проблема с топливной системой, мы не смогли вовремя выехать. Это стало сюрпризом, но как только мы определили проблему, то смогли стартовать», — приводит слова Феттеля GPFans.