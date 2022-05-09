Расселл прокомментировал борьбу с Хэмилтоном за пятое место

Британский гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал свою борьбу с партнёром по команде Льюисом Хэмилтоном за пятое место в гонке Гран-при Майами Формулы-1. Расселл дважды опередил Хэмилтона, но в первом случае сделал это, заехав на обочину.



«Когда ты сражаешься с напарником, то должен демонстрировать некоторое уважение, оставлять больше места, чем обычно, и в итоге я заехал немного шире, оказался на грязной части трассы вне траектории. Так что пришлось сделать всё снова. Я получил наслаждение, и мы уважаем друг друга. Но Льюису сегодня не повезло: он был на старых шинах „хард“. Впереди ещё много работы», — приводит слова Расселла Sky Sports.

Формула-1. Гран-при Майами. Гонка



1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 57 кругов.

2. Шарль Леклер («Феррари») +3.786.

3. Карлос Сайнс («Феррари») +8.229.

4. Серхио Перес («Ред Булл») +10.638.

5. Джордж Рассел («Мерседес») +18.582.

6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +21.368.

7. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +25.073.

8. Эстебан Окон («Альпин») +28.386.

9. Фернандо Алонсо («Альпин») +32.128.

10. Александер Албон («Уильямс») +32.365.

11. Даниэль Риккардо («Макларен») +35.902.

12. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +37.026.

13. Юки Цунода («Альфа Таури») +40.146.

14. Николас Латифи («Уильямс») +49.936.

15. Мик Шумахер («Хаас») +1:13.305.

Не закончили заезд: Кевин Магнуссен («Хаас»), Себастьян Феттель («Астон Мартин»), Пьер Гасли («Альфа Таури»), Ландо Норрис («Макларен»), Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео»).