Шумахер рассказал, как ему стоило поступить, чтобы не столкнуться с Феттелем

Немецкий гонщик «Хааса» Мик Шумахер прокомментировал столкновение со своим соотечественником Себастьяном Феттелем в конце гонки Гран-при Майами Формулы-1. Два гонщика сражались за место в конце очковой зоны.
«Когда видишь такой итог, то мне стоило просто оставаться позади или атаковать более акцентированно. Однако всегда проще смотреть в прошлое. В конечном счёте всё закончилось плохо для нас обоих.
Вообще гонка была сильной, я в любом случае запомню это. У нас хороший автомобиль. Теперь просто нужно справиться. Надо никогда больше не попадать в такие непростые ситуации, особенно ближе к финишу», — приводит слова Шумахера Motorsport-Total.
Формула-1. Гран-при Майами. Гонка
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 57 кругов.
2. Шарль Леклер («Феррари») +3.786.
3. Карлос Сайнс («Феррари») +8.229.
4. Серхио Перес («Ред Булл») +10.638.
5. Джордж Рассел («Мерседес») +18.582.
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +21.368.
7. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +25.073.
8. Эстебан Окон («Альпин») +28.386.
9. Фернандо Алонсо («Альпин») +32.128.
10. Александер Албон («Уильямс») +32.365.
11. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +37.026.
12. Юки Цунода («Альфа Таури») +40.146.
13. Даниэль Риккардо («Макларен») +40.902.
14. Николас Латифи («Уильямс») +49.936.
15. Мик Шумахер («Хаас») +1:13.305.
Не закончили заезд: Кевин Магнуссен («Хаас»), Себастьян Феттель («Астон Мартин»), Пьер Гасли («Альфа Таури»), Ландо Норрис («Макларен»), Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео»).
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