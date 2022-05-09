Алонсо отреагировал на штраф за контакт с Гасли

Гонщик «Альпин» Фернандо Алонсо прокомментировал девятый результат в гонке Гран-при Майами. Испанец финишировал восьмым, но получил пять штрафных секунд за контакт с пилотом «Альфа Таури» Пьером Гасли.
«Это была активная гонка. Я хорошо стартовал. Был контакт с Хэмилтоном, но мы отыграли ряд позиций. В итоге мы заслуженно набрали очки.
Думаю, штраф за контакт с Гасли справедливый. Я затормозил несколько поздновато и понимаю наказание. Я не мог вернуть ему позицию, потому что он выбыл из гонки. Так что, полагаю, пять секунд — это справедливо.
А так — я коснулся Гасли, потерял четыре секунды на пит-стопе. Удача продолжает нам изменять. Расселл, Окон, Албон — все они были в районе 16-го места и финишировали впереди (на самом деле Албон стал десятым позади Алонсо. — Прим. „Чемпионата“). Надеюсь, однажды всё изменится», — приводит слова Алонсо SoyMotor.
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