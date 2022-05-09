Перес признался, что чуть не сошёл на Гран-при Майами

Мексиканский гонщик «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал проблемы с силовой установкой в ходе Гран-при Майами, лишившие его шансов побороться за подиум. Возникла проблема с сенсором на одном из цилиндров ДВС.
«У нас возникла проблема с сенсором. В этот момент мы потеряли где-то семь секунд за два круга. А после этого гонка получилась плохой. Даже с DRS я не мог приблизиться к Карлосу. Потеря в скорости на прямых была весьма серьёзной. Я атаковал очень сильно, чтобы оставаться близко к нему в поворотах. Мои шины перегревались, так что как только я получил шанс на атаку, то пошёл в неё. За пределами траектории было грязно. А потом я уже не мог приблизиться.
Нам нужно продолжать работать, потому что каждый раз возникают разные проблемы. К счастью, мы сумели финишировать в гонке. В какой-то момент, думаю, мы были очень близки к сходу», — приводит слова Переса RaceFans.
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