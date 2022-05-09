Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Алонсо получил ещё один штраф и потерял место в очках. Стролл — десятый

Алонсо получил ещё один штраф и потерял место в очках. Стролл — десятый
Комментарии

Испанский гонщик «Альпин» Фернандо Алонсо получил второй пятисекундный штраф после финиша гонки Гран-при Майами Формулы-1. Стюарды установили, что испанец срезал трассу в 14-м повороте и благодаря этому получил «долгосрочное преимущество».

Получение ещё пяти штрафных секунд привело к тому, что в итоговой классификации Алонсо опустился с девятого места на 11-е, пропустив вперёд Александера Албона и Лэнса Стролла. При этом канадскому пилоту «Астон Мартин» Алонсо проиграл всего одну десятую секунды.

Формула-1. Гран-при Майами. Гонка

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 57 кругов.
2. Шарль Леклер («Феррари») +3.786.
3. Карлос Сайнс («Феррари») +8.229.
4. Серхио Перес («Ред Булл») +10.638.
5. Джордж Рассел («Мерседес») +18.582.
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +21.368.
7. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +25.073.
8. Эстебан Окон («Альпин») +28.386.
9. Александер Албон («Уильямс») +32.365.
10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +37.026.
11. Фернандо Алонсо («Альпин») +37.128.
12. Юки Цунода («Альфа Таури») +40.146.
13. Даниэль Риккардо («Макларен») +40.902.
14. Николас Латифи («Уильямс») +49.936.
15. Мик Шумахер («Хаас») +1:13.305.
Не закончили заезд: Кевин Магнуссен («Хаас»), Себастьян Феттель («Астон Мартин»), Пьер Гасли («Альфа Таури»), Ландо Норрис («Макларен»), Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео»).

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022