Алонсо получил ещё один штраф и потерял место в очках. Стролл — десятый

Испанский гонщик «Альпин» Фернандо Алонсо получил второй пятисекундный штраф после финиша гонки Гран-при Майами Формулы-1. Стюарды установили, что испанец срезал трассу в 14-м повороте и благодаря этому получил «долгосрочное преимущество».



Получение ещё пяти штрафных секунд привело к тому, что в итоговой классификации Алонсо опустился с девятого места на 11-е, пропустив вперёд Александера Албона и Лэнса Стролла. При этом канадскому пилоту «Астон Мартин» Алонсо проиграл всего одну десятую секунды.

Формула-1. Гран-при Майами. Гонка



1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 57 кругов.

2. Шарль Леклер («Феррари») +3.786.

3. Карлос Сайнс («Феррари») +8.229.

4. Серхио Перес («Ред Булл») +10.638.

5. Джордж Рассел («Мерседес») +18.582.

6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +21.368.

7. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +25.073.

8. Эстебан Окон («Альпин») +28.386.

9. Александер Албон («Уильямс») +32.365.

10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +37.026.

11. Фернандо Алонсо («Альпин») +37.128.

12. Юки Цунода («Альфа Таури») +40.146.

13. Даниэль Риккардо («Макларен») +40.902.

14. Николас Латифи («Уильямс») +49.936.

15. Мик Шумахер («Хаас») +1:13.305.

Не закончили заезд: Кевин Магнуссен («Хаас»), Себастьян Феттель («Астон Мартин»), Пьер Гасли («Альфа Таури»), Ландо Норрис («Макларен»), Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео»).