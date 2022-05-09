В «Ред Булл» считают, что «Феррари» допустила серьёзную тактическую ошибку

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказал мнение, что командный мостик «Феррари» допустил серьёзную ошибку, которая помогла Максу Ферстаппену сохранить лидерство и не пропустить Шарля Леклера. О выезде сейфти-кара было объявлено после того, как Ферстаппен уже проехал въезд на пит-лейн, но и «Феррари» не стала звать Леклера.
«При сейфти-каре нам повезло, что „Феррари“ не позвала Шарля на пит-стоп. Они могли бы поставить шины „софт“. Так или иначе, выезд машины безопасности всё нейтрализовал, и когда Шарль оказался в зоне DRS, то мы не могли сбросить его с хвоста. В этот момент на Макса оказывалось столь серьёзное давление, было очень легко заблокировать колесо, но показал чистый пилотаж и не допустил никаких ошибок. У него ушло пять или шесть кругов, чтобы вырваться из зоны DRS, а затем он уже управлял гонкой», — приводит слова Хорнера Racingnews365.
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