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Гасли прокомментировал контакты с Алонсо и Норрисом в гонке Формулы-1 в Майами

Гасли прокомментировал контакты с Алонсо и Норрисом в гонке Формулы-1 в Майами
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Французский гонщик «Альфа Таури» Пьер Гасли прокомментировал сход в гонке Гран-при Майами Формулы-1.

«Очень досадный день. Гонка шла хорошо до контакта с Алонсо, в котором машина получила повреждения. К сожалению, после этого было невозможно оставаться на трассе, так как автомобиль был слишком сильно повреждён. А по пути в боксы мы с Норрисом допустили контакт.

И всё-таки были и позитивные моменты. У нас был сильный старт, а темп машины был весьма хорошим. Но, очевидно, мы расстроены сегодняшним результатом», — приводит слова Гасли пресс-служба «Альфа Таури».

Формула-1. Гран-при Майами. Гонка

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 57 кругов.
2. Шарль Леклер («Феррари») +3.786.
3. Карлос Сайнс («Феррари») +8.229.
4. Серхио Перес («Ред Булл») +10.638.
5. Джордж Рассел («Мерседес») +18.582.
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +21.368.
7. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +25.073.
8. Эстебан Окон («Альпин») +28.386.
9. Александер Албон («Уильямс») +32.365.
10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +37.026.
11. Фернандо Алонсо («Альпин») +37.128.
12. Юки Цунода («Альфа Таури») +40.146.
13. Даниэль Риккардо («Макларен») +40.902.
14. Николас Латифи («Уильямс») +49.936.
15. Мик Шумахер («Хаас») +1:13.305.
Не закончили заезд: Кевин Магнуссен («Хаас»), Себастьян Феттель («Астон Мартин»), Пьер Гасли («Альфа Таури»), Ландо Норрис («Макларен»), Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео»).

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