Гасли прокомментировал контакты с Алонсо и Норрисом в гонке Формулы-1 в Майами

Французский гонщик «Альфа Таури» Пьер Гасли прокомментировал сход в гонке Гран-при Майами Формулы-1.



«Очень досадный день. Гонка шла хорошо до контакта с Алонсо, в котором машина получила повреждения. К сожалению, после этого было невозможно оставаться на трассе, так как автомобиль был слишком сильно повреждён. А по пути в боксы мы с Норрисом допустили контакт.



И всё-таки были и позитивные моменты. У нас был сильный старт, а темп машины был весьма хорошим. Но, очевидно, мы расстроены сегодняшним результатом», — приводит слова Гасли пресс-служба «Альфа Таури».

Формула-1. Гран-при Майами. Гонка



1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 57 кругов.

2. Шарль Леклер («Феррари») +3.786.

3. Карлос Сайнс («Феррари») +8.229.

4. Серхио Перес («Ред Булл») +10.638.

5. Джордж Рассел («Мерседес») +18.582.

6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +21.368.

7. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +25.073.

8. Эстебан Окон («Альпин») +28.386.

9. Александер Албон («Уильямс») +32.365.

10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +37.026.

11. Фернандо Алонсо («Альпин») +37.128.

12. Юки Цунода («Альфа Таури») +40.146.

13. Даниэль Риккардо («Макларен») +40.902.

14. Николас Латифи («Уильямс») +49.936.

15. Мик Шумахер («Хаас») +1:13.305.

Не закончили заезд: Кевин Магнуссен («Хаас»), Себастьян Феттель («Астон Мартин»), Пьер Гасли («Альфа Таури»), Ландо Норрис («Макларен»), Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео»).