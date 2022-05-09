Ральф Шумахер считает, что Феттель больше виноват в аварии с Шумахером

Экс-пилот Формулы-1 Ральф Шумахер поделился своим мнением насчёт столкновения Мика Шумахера и Себастьяна Феттеля в гонке Гран-при Майами.



«Должен сказать, что Мик должен был попробовать атаковать. Но можно видеть, что он немного сомневался. Вероятно, ему не следовало это делать, потому что тогда он мог бы оставить поворот за собой. Но и Себастьян должен был оставить место. Мик не мог раствориться в воздухе.



В целом, получилась неприятная ситуация. Можно сказать, что это гоночный инцидент, но всё-таки Себастьян должен был оставить место. Если бы он видел Мика, то точно оставил бы место. Было бы приятно, если бы Мик и Себастьян оба набрали очки, а ведь всё к этому шло», — приводит слова Ральфа Шумахера Motorsport-Total.

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