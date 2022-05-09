Гасли рассказал, почему не сошёл сразу после столкновения с Алонсо

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли объяснил после гонки в Майами, что его команда решила попробовать проехать ещё один круг после контакта с гощиком «Альпин» Фернандо Алонсо, чтобы посмотреть, есть ли у француза шанс завершить гонку, несмотря на повреждения.

Напомним, после этого Гасли столкнулся с Норрисом, в результате чего оба сошли с дистанции.

«Мы попытались проехать ещё один круг, чтобы посмотреть, сможем ли мы продолжить, но машина была слишком повреждена, я даже не мог больше нормально поворачивать налево.



Когда мы возвращались на пит-лейн, я ехал медленно после седьмого поворота, все машины меня обогнали. Я пытался повернуть, чтобы дать место Норрису, но он проехал и подрезал моё переднее левое колесо», — приводит слова Гасли Motorsport.