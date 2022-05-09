В «Феррари» объяснили, почему считают верным решение не менять шины при сейфти-каре

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто и пилот команды Карлос Сайнс прокомментировали решение не заезжать в боксы за свежими шинами, когда во время гонки Гран-при Майами на трассу выехал сейфти-кар. Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер посчитал, что тем самым «Феррари» допустила ошибку и упростила «быкам» жизнь.



«Мы считаем, что наши уже изношенные шины работали бы сильнее, чем новые. Поэтому мы просто решили оставаться на трассе, так как считали, что это лучший вариант для хорошего прогрева резины и попытки атаковать на первых кругах — именно так и произошло», — приводит слова Бинотто Pitpass.



«Я бы потерял позицию относительно Чеко. Тебе хочется сохранять позицию на трассе, особенно если идёшь на потенциальный подиум. Альтернативой был «софт» или новый комплект «харда», но они оба были недостаточно хороши для оставшихся 10-12 кругов. Лучше было оставаться на изношенном «харде» — и я думаю, что это был верный выбор, ведь мы сумели оставить Переса позади», — добавил Сайнс.