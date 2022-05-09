В «Феррари» рассказали о скорых новинках и предрекли «Ред Булл» остановку развития машины

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто подтвердил скорые обновления болида и высказал мнение, что траты «Ред Булл» на новинки ещё могут помешать «быкам» позднее в ходе сезона.
«Это правда, что „Ред Булл“ улучшил свою машину по сравнению с самым началом сезона, они внедрили новинки. Если посмотреть на последние две гонки, то, похоже, они были быстрее нас на пару десятых. У меня нет сомнений, что нам нужно развиваться и внедрять обновления, чтобы поддерживать нужный темп.
Я надеюсь, что из-за потолка бюджетов в какой-то момент „Ред Булл“ остановит развитие. А иначе я не пойму, как они могут это делать. В следующих гонках будет наша очередь максимально развивать машину, внедряя новинки. Думаю, не сюрприз, что у нас будет пакет обновлений в Барселоне, который важен для нас. Как обычно, я надеюсь, что представляемый пакет новинок сработает, как ожидается. Тогда мы сможем отыграть отставание от „Ред Булл“, которое сейчас есть.
У нас нет денег для траты на новинки на каждой гонке. Не потому, что мы неспособны на это, а из-за потолка бюджетов. Поэтому мы стараемся сосредоточиться на развитии машины таким образом, чтобы потратить деньги правильно и в нужный момент», — приводит слова Бинотто Motorsport.
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