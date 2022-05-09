ФИА велела Расселлу пропустить Хэмилтона во время ГП Майами из-за нелегального обгона

Во время Гран-при Майами ФИА дала указание пилоту «Мерседеса» Джорджу Расселлу пропустить вперёд своего партнёра по команде Льюиса Хэмилтона. Об этом рассказал руководитель автоспортивной программы немецкой команды Тото Вольф.

Это произошло после того, как Расселл на свежих шинах обогнал напарника на 50-м круге Гран-при Майами, однако полностью выехал за пределы трека.

«Диалога с ФИА не было, и я думаю, что так и должно быть. Они просто сказали нам: «Ваши пилоты должны поменяться позициями», — приводит слова Вольфа RaceFans.

В результате гонки Расселл всё равно финишировал выше семикратного чемпиона мира. Он пришёл на финиш пятым, в то время как Хэмилтон занял шестое место. Победу в гонке одержал Макс Ферстаппен («Ред Булл»).