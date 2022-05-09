Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Оруджев объяснил, почему Алонсо и Феттель виноваты в авариях на Гран-при Майами

Оруджев объяснил, почему Алонсо и Феттель виноваты в авариях на Гран-при Майами
Комментарии

Гонщик программы «СМП Рейсинг» и пилот «Лукойл Рейсинг» в СМП РСКГ Егор Оруджев разобрал две аварии в ходе гонки Гран-при Майами Формулы-1. Сначала Фернандо Алонсо столкнулся с Пьером Гасли, а затем, также в первом повороте, в аварию попали Себастьян Феттель и Мик Шумахер.

«В контакте с Гасли полная вина Алонсо. Как и тот его контакт с Льюисом на старте. Просто подсунулся внутрь — не поравнявшись, а на уровень заднего колеса, да ещё и в последний момент. Формально ты внутри человека и всегда можно сказать, что «калитку захлопнули», но у гонщика впереди нет шансов среагировать.

А вот в аварии Феттеля и Шумахера, наоборот, вина Себастьяна. Мик уже давно был в зеркалах и приехал совсем не в заднее колесо. По радиопереговорам было слышно, что Себ явно принял вину на себя, сказав, что он не видел Мика», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

В чём главная проблема «Феррари» и кто виноват в авариях в Майами. Разбор от Оруджева В чём главная проблема «Феррари» и кто виноват в авариях в Майами. Разбор от Оруджева
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022