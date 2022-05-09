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«Он мог бы прийти вторым». Хорнер высказался о проблемах Переса во время ГП Майами

«Он мог бы прийти вторым». Хорнер высказался о проблемах Переса во время ГП Майами
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался по поводу проблем, с которыми столкнулся мексиканский гонщик команды Серхио Перес во время Гран-при Майами.

«У него была проблема с сенсором на одном из цилиндров, поэтому он потерял много времени.

Парням удалось переставить сенсоры, и в результате он потерял, наверное, 20 киловатт мощности. Так что даже с преимуществом новых шин, которое у него было, он, вероятно, на полсекунды отставал от того, на что была способна машина в скорости на прямой. Я думаю, что без этого он, возможно, даже мог бы прийти вторым», — приводит слова Хорнера RaceFans.

Напомним, по итогам гонки Перес занял четвёртое место. Победу одержал его напарник, голландец Макс Ферстаппен.

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