Ферстаппен попросил «Ред Булл» решить проблемы с надёжностью болида

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, выиграв Гран-при Майами в воскресенье, потребовал от своей команды решить проблемы с надёжностью.
«Это очень хорошее возвращение. Я даже не проводил тренировочный старт, поэтому не знал, чего ожидать в самом начале гонки. Я увидел возможность обойти снаружи Сайнса в первом повороте, поэтому и попытался. К счастью, это сработало.
У меня было много проблем в пятницу, что поставило под угрозу весь уик-энд. К счастью, всё прошло хорошо, но могло быть и наоборот. Нам необходимо провести полностью удачный уик-энд без каких-либо проблем. В Имоле у нас это получилось, но здесь всё было немного не так. Мы просто должны убедиться, что у нас нет проблем с надёжностью и скоростью. Как вы видите, машина была быстра, и я очень рад этому», — приводит слова Ферстаппена Reuters.
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