Алонсо рассказал, как парад пилотов помог ему блестяще стартовать

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо раскрыл секрет своего блестящего старта на Гран-при Майами, когда испанец поднялся с десятой позиции на седьмую.

«У меня был хороший старт, а затем я выбрал внешнюю траекторию на первом повороте. Я изучил его во время парада пилотов, это самый медленный поворот в истории. Меня остановили в конце первого поворота на 20 секунд, и благодаря этому я увидел, что у меня хорошее сцепление с трассой, что не было мусора или чего-либо ещё. Затем я решил попробовать совершить там прорыв во время старта, понимая, что все будут осторожно тормозить ближе к внутренней обочине и я смогу отыграть позиции, если проеду по внешней кромке трассы.

Это была сложная гонка, я был очень агрессивен на старте и обогнал четыре или пять машин. Я коснулся Льюиса, но машина была в порядке, мне повезло. Затем на пит-стопе я потерял четыре секунды, после чего оказался позади Гасли и должен был попытаться вернуть себе позицию. Я был излишне оптимистичен, когда предпринял попытку атаки, и между нашими машинами произошёл контакт. Я затормозил слишком поздно, поэтому признаю, что заслужил тот пятисекундный штраф», — приводит слова Алонсо AS.