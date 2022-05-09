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Хэмилтон, Джордан, Бекхэм и Брэди опубликовали совместное фото на Гран-при Майами

Хэмилтон, Джордан, Бекхэм и Брэди опубликовали совместное фото на Гран-при Майами
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Сразу четыре легендарных спортсмена — семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, шестикратный чемпион НБА и двукратный олимпийский чемпион Майкл Джордан, семикратный победитель Супербоула Том Брэди и экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм — встретились на гонке Гран-при Майами Формулы-1, которая прошла в минувшие выходные в этом городе.

Фотографию со встречи четырёх спортивных легенд в своих социальных сетях опубликовал Том Брэди.

Гран-при Майами состоялся впервые в истории. Победу в гонке одержал действующий чемпион мира голландец Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл». Льюис Хэмилтон, являющийся единственным из упомянутой выше четвёрки, продолжающим спортивную карьеру, финишировал шестым.

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