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Ферстаппен вошёл в десятку пилотов по числу подиумов в Формуле-1

Ферстаппен вошёл в десятку пилотов по числу подиумов в Формуле-1
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен благодаря победе на Гран-при Майами вошёл в десятку гонщиков с наибольшим количеством подиумов за карьеру. Этот финиш в первой тройке стал для Ферстаппена 63-м, благодаря чему он смог опередить в этом списке Дэвида Култхарда, завоевавшего за свою карьеру 62 финиша в топ-3.

Следующим на пути Ферстаппена является нынешний гонщик «Альфа Ромео» Валттери Боттас, заработавший 67 подиумов за карьеру.

Среди действующих пилотов в топ-10, кроме Ферстаппена и Боттаса, входят Фернандо Алонсо, Себастьян Феттель и Льюис Хэмилтон.

Пилоты с наибольшим количеством подиумов в карьере в Формуле-1
1. Льюис Хэмилтон — 183 подиума
2. Михаэль Шумахер — 155
3. Себастьян Феттель — 122
4. Ален Прост — 106
5. Кими Райкконен — 103
6. Фернандо Алонсо — 98
7. Айртон Сенна — 80
8. Рубенс Баррикелло — 68
9. Валттери Боттас — 67
10. Макс Ферстаппен — 63

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