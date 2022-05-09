Ферстаппен вошёл в десятку пилотов по числу подиумов в Формуле-1

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен благодаря победе на Гран-при Майами вошёл в десятку гонщиков с наибольшим количеством подиумов за карьеру. Этот финиш в первой тройке стал для Ферстаппена 63-м, благодаря чему он смог опередить в этом списке Дэвида Култхарда, завоевавшего за свою карьеру 62 финиша в топ-3.



Следующим на пути Ферстаппена является нынешний гонщик «Альфа Ромео» Валттери Боттас, заработавший 67 подиумов за карьеру.



Среди действующих пилотов в топ-10, кроме Ферстаппена и Боттаса, входят Фернандо Алонсо, Себастьян Феттель и Льюис Хэмилтон.



Пилоты с наибольшим количеством подиумов в карьере в Формуле-1



1. Льюис Хэмилтон — 183 подиума

2. Михаэль Шумахер — 155

3. Себастьян Феттель — 122

4. Ален Прост — 106

5. Кими Райкконен — 103

6. Фернандо Алонсо — 98

7. Айртон Сенна — 80

8. Рубенс Баррикелло — 68

9. Валттери Боттас — 67

10. Макс Ферстаппен — 63