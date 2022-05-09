Отец и сын Рейхолы предложили Феттелю тесты в IndyCar

Владельцы команды «Рейхол Леттерман Лэниган Рейсинг» Грэм и Бобби Рейхолы предложили четырёхкратному чемпиону мира пилоту «Астон Мартин» Себастьяну Феттелю выступить за рулём машины IndyCar на трассе Road America.



Ранее Феттель заявил в одном из интервью, что предпочитает настоящие гоночные трассы вроде Road America, нежели новые трассы вроде той, на которой в минувшие выходные прошёл Гран-при Майами.



«Я удвою ставки. Себ, если ты когда-то захочешь попробовать свои силы за рулём машины IndyCar на Road America, то мы сделаем это. Было бы честью видеть тебя за рулём нашей машины», — написал в своих социальных сетях Грэм Рейхол.



Не остался в стороне и отец Грэма — Бобби Рейхол.



«Себ, если ты хочешь, то по рукам!» — написал Рейхол-старший.



Себастьян Феттель сошёл с дистанции Гран-при Майами после столкновения с Миком Шумахером.