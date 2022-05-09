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Отец и сын Рейхолы предложили Феттелю тесты в IndyCar

Отец и сын Рейхолы предложили Феттелю тесты в IndyCar
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Владельцы команды «Рейхол Леттерман Лэниган Рейсинг» Грэм и Бобби Рейхолы предложили четырёхкратному чемпиону мира пилоту «Астон Мартин» Себастьяну Феттелю выступить за рулём машины IndyCar на трассе Road America.

Ранее Феттель заявил в одном из интервью, что предпочитает настоящие гоночные трассы вроде Road America, нежели новые трассы вроде той, на которой в минувшие выходные прошёл Гран-при Майами.

«Я удвою ставки. Себ, если ты когда-то захочешь попробовать свои силы за рулём машины IndyCar на Road America, то мы сделаем это. Было бы честью видеть тебя за рулём нашей машины», — написал в своих социальных сетях Грэм Рейхол.

Не остался в стороне и отец Грэма — Бобби Рейхол.

«Себ, если ты хочешь, то по рукам!» — написал Рейхол-старший.

Себастьян Феттель сошёл с дистанции Гран-при Майами после столкновения с Миком Шумахером.

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