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Перес подтвердил, что начал переговоры с «Ред Булл» о новом контракте

Перес подтвердил, что начал переговоры с «Ред Булл» о новом контракте
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Мексиканский гонщик «Ред Булл» Серхио Перес подтвердил, что начал переговоры о продлении контракта. Нынешнее соглашение мексиканца с австрийской командой истекает в конце нынешнего сезона.
«Да, мы начали переговоры, но не торопимся что-то делать в ближайшее время», — приводит слова Серхио Переса RacingNews365.

В общем зачёте пилотов «Королевских гонок» Перес в настоящее время занимает третье место. После пяти Гран-при в активе Серхио 66 очков. Возглавляет рейтинг со 104 баллами гонщик «Феррари» Шарль Леклер.

Ранее руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о возможности продлить контракт с пилотом Серхио Пересом. Хорнер отметил, что Перес отлично справляется со своей задачей.

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