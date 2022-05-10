Перес подтвердил, что начал переговоры с «Ред Булл» о новом контракте
Поделиться
Мексиканский гонщик «Ред Булл» Серхио Перес подтвердил, что начал переговоры о продлении контракта. Нынешнее соглашение мексиканца с австрийской командой истекает в конце нынешнего сезона.
«Да, мы начали переговоры, но не торопимся что-то делать в ближайшее время», — приводит слова Серхио Переса RacingNews365.
В общем зачёте пилотов «Королевских гонок» Перес в настоящее время занимает третье место. После пяти Гран-при в активе Серхио 66 очков. Возглавляет рейтинг со 104 баллами гонщик «Феррари» Шарль Леклер.
Ранее руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о возможности продлить контракт с пилотом Серхио Пересом. Хорнер отметил, что Перес отлично справляется со своей задачей.
Комментарии
- 10 мая 2022
-
01:01
- 9 мая 2022
-
23:59
-
22:44
-
21:46
-
20:59
-
19:35
-
18:39
-
17:16
-
16:41
-
16:16
-
15:30
-
15:02
-
13:51
-
13:05
-
13:02
-
12:13
-
12:10
-
11:57
-
11:24
-
09:31
-
02:59
-
02:42
-
02:30
-
02:22
-
02:15
-
02:11
-
02:02
-
01:58
-
01:51
-
01:48
-
01:42
-
01:38
-
00:45
-
00:45
-
00:43
Партнерский контент