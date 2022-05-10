Вольф выступил против появления новых команд в Формуле-1

Руководитель автоспортивной программы «Мерседеса» Тото Вольф высказался по поводу возможного появления 11-й команды в Формуле-1.

«Так много всего было сказано вокруг появления новой американской команды. Что касается плюсов, то я уверен, что, если у нас будет настоящая американская команда с американским гонщиком, это будет очень полезно.



Но сегодня у нас 10 команд. Мы делим призовой фонд между этими 10 участниками. Мы инвестировали значительные суммы за последние 10 лет. Каждая из организаций, вероятно, вложила более миллиарда в свои проекты Формулы-1 за эти годы.

Таким образом, если в чемпионат приходит новая команда, её появление должно точно способствовать росту Формулы-1. А как вы докажете, что вы принесёте с собой больше денег и общая стоимость серии увеличится?

Это может звучать немного сухо, потому что всё сводится к цифрам, но ценность Формулы-1 в том, что это ограниченное количество франшиз, и мы не хотим размывать эту ценность, просто добавляя команды», — приводит слова Вольфа RaceFans.