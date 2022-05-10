Вильнёв: мы стали свидетелями окончательной смены караула в «Мерседесе»

Чемпион мира 1997 года канадец Жак Вильнёв высказался по поводу нынешнего положения дел в «Мерседесе».

«Думаю, что мы стали свидетелями окончательной смены караула в «Мерседесе». Джордж Расселл оседлал волну, а Льюис Хэмилтон пытается не утонуть. После многих лет побед без конкуренции трудно проснуться и понять, что всё не так просто.

Чемпионская удача Льюиса, похоже, покинула его. У него нет импульса, и ничто не идёт ему навстречу.



Это будет тяжёлая борьба, но Льюис — гонщик и чемпион. Он знает, что нужно сделать, и мы посмотрим, хватит ли у него сил на это. Но я думаю, что упущенный в прошлом году титул чемпиона мира — это тяжёлое бремя для него, которое он нёс с собой всю зиму», — приводит слова Вильнёва Grandprix247.