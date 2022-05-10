Хаккинен: «Ред Булл» быстрее, чем «Феррари». Итальянской команде нужны новые разработки

Двукратный чемпион Формулы-1 Мика Хаккинен после Гран-при Майами сравнил скорость «Ред Булл» и «Феррари» в нынешнем сезоне.

«Это была еще одна важная победа для Макса, и если учесть, что он выиграл все гонки, в которых финишировал в этом сезоне, то можно сказать, что «Ред Булл» определенно быстрее, чем «Феррари». Макс очень здорово стартовал, забрав второе место у Карлоса Сайнса, а обгон Шарля Леклера на девятом круге был выполнен идеально.

У «Ред Булл» было преимущество в скорости на прямой перед «Феррари», из-за чего Шарль не мог подобраться к Максу даже с помощью DRS. После режима машины безопасности Шарль активно атаковал, но Макс смог защититься и оторваться. Он имел полный контроль над ситуацией.

«Феррари» планирует внести некоторые обновления в свою машину, и Шарлю и Карлосу очень нужны эти разработки, чтобы получить гораздо больше производительности, потому что «Ред Булл» выглядит очень сильным. Надежность, похоже, единственная слабость австрийской команды — у Макса, например, была дорогостоящая проблема в пятницу — но если они смогут решить и это, то «Феррари» будет трудно дышать», — приводит слова Хаккинена Unibet.