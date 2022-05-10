Джордж Расселл побил рекорд, державшийся в «Мерседесе» почти 70 лет
Поделиться
Британец Джордж Расселл стал первым пилотом немецкой команды «Мерседес» за 68 лет, сумевшим набрать очки в дебютных шести гонках за команду. Об этом информирует издание Motorsport Stats. Ранее такое достижение удавалось лишь пятикратному чемпиону Формулы-1, легендарному Хуану Мануэлю Фанхио (в 1954 году).
В настоящее время Расселл занимает четвёртое место в общем зачёте пилотов Формулы-1. После пяти Гран-при в активе британца 59 очков. Возглавляет рейтинг пилот итальянской команды «Феррари» Шарль Леклер — на его счету 104 очка.
Ранее Расселл высказался по поводу прошедшего Гран-при Майами, на котором он занял пятое место, поделившись мыслями, в том числе и о трассе этапа.
Комментарии
- 10 мая 2022
-
17:57
-
16:20
-
14:59
-
14:00
-
12:46
-
11:57
-
10:50
-
09:34
-
01:01
- 9 мая 2022
-
23:59
-
22:44
-
21:46
-
20:59
-
19:35
-
18:39
-
17:16
-
16:41
-
16:16
-
15:30
-
15:02
-
13:51
-
13:05
-
13:02
-
12:13
-
12:10
-
11:57
-
11:24
-
09:31
-
02:59
-
02:42
-
02:30
-
02:22
-
02:15
-
02:11
-
02:02
Партнерский контент