Джордж Расселл побил рекорд, державшийся в «Мерседесе» почти 70 лет

Британец Джордж Расселл стал первым пилотом немецкой команды «Мерседес» за 68 лет, сумевшим набрать очки в дебютных шести гонках за команду. Об этом информирует издание Motorsport Stats. Ранее такое достижение удавалось лишь пятикратному чемпиону Формулы-1, легендарному Хуану Мануэлю Фанхио (в 1954 году).



В настоящее время Расселл занимает четвёртое место в общем зачёте пилотов Формулы-1. После пяти Гран-при в активе британца 59 очков. Возглавляет рейтинг пилот итальянской команды «Феррари» Шарль Леклер — на его счету 104 очка.



Ранее Расселл высказался по поводу прошедшего Гран-при Майами, на котором он занял пятое место, поделившись мыслями, в том числе и о трассе этапа.

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