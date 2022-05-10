Хэмилтон: какое же роскошное выступление показал Расселл!
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Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подвёл итоги Гран-при Майами, где он стал шестым. Его товарищ по команде, Джордж Расселл, был пятым.
«Мысли о Майами. Мы набрали важные очки для команды. И опять — какое же роскошное выступление показал Джордж Расселл! В целом могу констатировать, что мы движемся в верном направлении. Да, есть моменты, над которыми ещё нужно поработать, но я уверен, что команда справится со всеми трудностями. Как и всегда», — написал Хэмилтон в своих социальных сетях.
В общем зачёте пилотов Формулы-1 Хэмилтон в настоящее время занимает шестое место, имея в активе 36 очков. Расселл с 59 баллами занимает четвёртую позицию. Возглавляет рейтинг Шарль Леклер из «Феррари» — 104 очка.
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