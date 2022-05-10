«Феррари» на Гран-при Испании намерена отыграть три десятых секунды
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Итальянская команда Формулы-1 «Феррари» намерена использовать новую конфигурацию боковых понтонов, что позволит, как полагают в гоночном коллективе, отыграть три десятых секунды. Об этом информирует издание Formu1a.uno.
Такая мера должна обеспечить меньшее лобовое сопротивление, что сделает возможным увеличение максимальной скорости и в итоге компенсирует отставание от «Ред Булл». Кроме того, в «Феррари» надеются предпринять некоторые незначительные аэродинамические улучшения и уменьшить вес болида на два килограмма. Ожидается, что обновления будут готовы к Гран-при Испании, который состоится с 20 по 22 мая.
В Кубке конструкторов Формулы-1 «Феррари» в настоящее время занимает первое место. В активе «Скудерии» 157 очков.
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