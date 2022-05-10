Стало известно, какое обновление готовит «Астон Мартин» к Гран-при Испании
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Британская команда Формулы-1 «Астон Мартин» намерена провести обновление болида к Гран-при Испании, представив новое шасси. Об этом информирует Auto Motor und Sport.
При этом, как сообщается в источнике, есть вероятность, что новинки не будут готовы к этапу в Барселоне из-за нехватки компонентов во всём мире. По этой причине на следующем этапе «Королевских гонок» может быть представлено лишь одно новое шасси, а второе появится позже. Кроме того, подчёркивается, что с точки зрения аэродинамики новое шасси «Астон Мартин» может стать копией шасси на болиде «Феррари».
Гран-при Испании состоится с 20 по 22 мая.
В Кубке конструкторов Формулы-1 «Астон Мартин» после пяти этапов занимает девятое место. В активе гоночного коллектива шесть очков.
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