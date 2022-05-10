Сейвуд рассказал, когда «Уильямс» может расстаться с Латифи и назвал кандидата на замену

Команда «Уильямс» может расстаться с пилотом Николасом Латифи. Об этом рассказал авторитетный журналист Формулы-1 Джо Сейвуд. На место Латифи, по сведениям источника, может прийти чемпион Формулы-Е Ник де Врис.



«Тот факт, что деньги не очень-то и помогают, также подчеркивается парочкой историй, рассказанных в паддоке в Майами. Так вот согласно одной из них «Уильмс» планирует поменять состав пилотов на вторую половину сезона, поскольку Николас Латифи недостаточно хорошо работает в этом году. Ситуация осложняется деньгами, источником которых является канадец. Но если это всё-таки случится, стоит ожидать, что Ник де Фриз возьмёт инициативу в свои руки», — написал Сейвуд на своём официальном сайте.

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