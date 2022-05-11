Майкл Андретти может обратиться в суд, если Формула-1 и ФИА не примут заявку его команды
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Знаменитый американский гонщик Майкл Андретти может обратиться в суд, в случае если Международная автомобильная федерация (ФИА) и Формула-1 откажутся принимать его заявку на участие в Формуле-1. Об этом информирует издание Racingnews365.
Сообщается также, что Майкл в настоящее время ищет поддержку у всех команд, участвующих в Формуле-1, с целью добиться отмены обязательного взноса в $ 200 млн для прихода в «Королевские гонки». По сведениям источника, лишь два коллектива пошли навстречу Андретти: его потенциальный партнёр команда «Альпин», а также «Макларен» чей босс Зак Браун — давний друг и деловой партнер семьи Майкла.
Для прихода в чемпионат мира Формула-1 и ФИА должны официально открыть 11-ю вакансию.
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