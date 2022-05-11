Брандл: Расселл справляется с ситуацией лучше, чем Хэмилтон

Комментатор Sky Sports и бывший пилот Формулы-1 Мартин Брандл высказался по поводу выступления «Мерседеса» на Гран-при Майами.

«Легко сказать, что Расселлу повезло с машиной безопасности, но он справился с «хардом» на старте, держал себя в руках, когда он немного отстал, нарастил темп на длинной дистанции, когда другие начали его терять, а затем остался на трассе в надежде на сейфти-кар. Иногда ты сам создаёшь свою удачу.

Льюису снова не повезло с машиной безопасности, и на его стороне гаража была нерешительность, а не рабочая стратегия, к которой мы привыкли за последние несколько лет.

Это трудное время, и нетерпеливый Джордж, у которого большая часть карьеры ещё впереди, справляется с ситуацией лучше, чем Льюис, судя по радиопередачам. Если бы машина была равна «Феррари» и «Ред Булл», можно было бы с полным основанием утверждать, что у «Мерседеса» лучшая комбинация гонщиков на решётке», — приводит слова Брандла Sky Sports.