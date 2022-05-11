Сейвуд: «Ауди» сейчас больше склоняется к «Зауберу»

Авторитетный журналист Формулы-1 Джо Сейвуд высказался по поводу предстоящего прихода «Ауди» в Формулу-1.

«По слухам, «Ауди» сейчас больше склоняется к «Зауберу», который выставлен на продажу, если цена и условия будут подходящими. Есть одна ключевая причина, по которой это может быть лучшим вариантом. С 2005 по 2009 год «Заубер» принадлежал «БМВ». Он добился хороших результатов и был претендентом на звание чемпиона мира в 2008 году, прежде чем «БМВ» прекратила свою деятельность после мирового финансового кризиса. Люди, работавшие в «БМВ» в то время, знают, что команда могла бы стать претендентом при правильном руководстве и необходимых ресурсах. Генеральный директор «Ауди» Маркус Дюсманн был одним из инженеров «БМВ» в Формуле-1 в ту эпоху, а в прошлом году он назначил австралийца Адама Бейкера, ещё одного бывшего сотрудника «БМВ», для разработки автоспортивной стратегии «Ауди». Ещё одним человеком, который был вовлечён в этот процесс, был Майк Крак, который в настоящее время учится быть директором команды Формулы-1 в «Астон Мартин».



Многие знаменитости из славного автоспортивного прошлого «Ауди» уже ушли на пенсию, а новому поколению ещё предстоит доказать свою состоятельность, и в Германии есть те, кто считает, что репутация «Ауди» сейчас немного раздута, а отношение к ней слишком высокомерное. Тем не менее люди на самом верху понимают поставленную задачу и, похоже, имеют деньги для её выполнения… и они также знают, что Хинвиль может производить конкурентоспособные автомобили», — написал Сейвуд в своём блоге.

Напомним, среди других вариантов для «Ауди» назывались «Астон Мартин», «Макларен» и «Уильямс».