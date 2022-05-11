Хэмилтон: мы не добились никакого прогресса за первые пять гонок

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал, что немецкая команда не стала лучше за первые пять гонок Формулы-1 2022 года.
«К сожалению, нет, мы не добились никакого прогресса за первые пять гонок. У нас та же скорость, что и в первой гонке. Надеюсь, что на каком-то этапе прогресс придёт, так что мы просто должны продолжать стараться, продолжать упорно работать.
В Майами всё было не так плохо. Мы можем как-то бороться с галопированием в зависимости от трассы и условий, а в Майами всё прошло неплохо, мы просто были недостаточно быстры», — приводит слова Хэмилтона RaceFans.
В общем зачёте пилотов Формулы-1 Хэмилтон в настоящее время занимает шестое место, имея в активе 36 очков. Расселл с 59 баллами занимает четвёртую позицию. Возглавляет рейтинг Шарль Леклер из «Феррари» — 104 очка.
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