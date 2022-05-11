В «Альпин» объяснили, почему не согласны со вторым штрафом Алонсо
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В «Альпин» высказались по поводу второго штрафа пилота Фернандо Алонсо на Гран-при Майами.
«Досадный штраф Фернандо после гонки за выезд с трассы означает, что наши шесть очков превратились в четыре очка.
Это, конечно, трудно принять, поскольку Фернандо вернул время во время круга, а мы не смогли представить доказательства, чтобы прояснить ситуацию до того, как был выдан штраф.Если бы у нас была возможность объяснить ситуацию, мы уверены, что Фернандо сохранил бы свое девятое место.
В следующие выходные мы отправимся в Испанию, где мы полны решимости собрать воедино гораздо более гладкий и справедливый гоночный уик-энд и продемонстрировать реальный потенциал нашего пакета», — говорится в заявлении «Альпин» в социальных сетях.
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