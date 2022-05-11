Култхард: Ферстаппен провёл этап в Майами как настоящий чемпион

Бывший гонщик Формулы-1 Дэвид Култхард высоко оценил выступление пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена на Гран-при Майами.



«Я не думаю, что между нынешними болидами «Феррари» и «Ред Булл» есть большая разница в скорости. Это здорово, учитывая разные конструкции машин. Сейчас важным и решающим фактором можно назвать работу с шинами в ходе каждого Гран-при. В Майами Серхио Перес был близок к Максу Ферстаппену, но последней небольшой детали по сравнению с напарником ему не хватает. Фактор гонщика становится решающим. И сейчас я не могу просто сказать, что машина «Ред Булл» быстрее и всё можно объяснить этим.



Давление на Ферстаппена просто зашкаливало. После гонки было видно, как Макс и Шарль Леклер были вымотаны, что это была тяжёлая гонка. И это здорово. Макс провёл этап в Майами как настоящий чемпион. Если бы это была предыдущая, младшая версия Ферстаппена, то в этом случае Шарлю, вероятно, удалось бы совершить обгон», — цитирует Култхарда Planet F1.