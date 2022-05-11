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Расселл: наверное, меня считают гением, но мне просто повезло

Расселл: наверное, меня считают гением, но мне просто повезло
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался о смелом тактическом решении на Гран-при Майами.

«Думаю, мне просто повезло. Когда такие вещи происходят, наверное, тебя считают гением, но я просто пытался всеми силами минимизировать потери. Я был на седьмой позиции, мне не было никакого смысла заезжать в боксы. Всё, что я мог сделать — оставаться на трассе и надеяться, что что-то подобное произойдёт. Нам немного повезло.

В гонке мы не смогли показать того темпа, что был в пятницу. Темп был выше, чем в квалификации, но несравним с пятничным. Нужно понять, что произошло», — приводит слова Расселла RacingNews365.

Напомним, по итогам гонки Расселл пришёл на финиш пятым, а Хэмилтон занял шестое место. Победу в гонке одержал Макс Ферстаппен.

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