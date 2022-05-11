В «Альфа Ромео» рассчитывают побороться с «Мерседесом» в Кубке конструкторов

Руководитель инженерного отдела «Альфа Ромео» Хеви Пухолар высказался о возможности борьбы с «Мерседесом» за третье место в Кубке конструкторов в сезоне-2022.
«В Майами мы в основном были сосредоточены на «Макларене», «Альпин» и «Альфа Таури». Когда мы полностью контролируем эти три команды и чувствуем себя в безопасности, целью становятся парни из «Мерседеса». Мы рады побороться с ними, как это было в Майами. Чемпионат? Это отдельная история. Что до чемпионата, то я бы назвал нашими конкурентами те три команды, о которых я говорил выше. Мы сражаемся с «Маклареном», «Альпин» и «Альфа Таури». Это реальная цель.
Но мы постараемся побороться с «Мерседесом». Конечно, сейчас все начнут привозить новинки. Мы в лучшем положении, у нас есть некоторое преимущество перед ними. Теперь вопрос будет в том, кто привезёт более эффективные новинки. В какой-то момент станет сложно. Разумно считать, что «Мерседес» и «Макларен» смогут прибавить. Посмотрим. В конце концов, у нас есть ограничения бюджета», — цитирует Пухолара GPFans.
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