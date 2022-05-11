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Норрис: «Макларену» нужно прибавить, чтобы начать бороться с «Мерседесом»

Норрис: «Макларену» нужно прибавить, чтобы начать бороться с «Мерседесом»
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис оценил расстановку сил в пелотоне Формулы-1 после пяти этапов сезона.

«Надеюсь, мы сможем добиться прогресса с болидом. Довольно сложно сказать, что именно мы планируем делать дальше. Сейчас мы позади «Мерседеса». И позади «Альфа Ромео». Но мы ведём интересную борьбу с «Альфа Таури» и «Альпин». Думаю, с расстановкой сил всё довольно просто. Сейчас «Хаас» находится примерно на том же уровне, что и мы. Так что да, борьба плотная. Думаю, мы можем претендовать на пятое или шестое место по скорости. У нас не самый плохой темп. Нам просто нужно прибавить, чтобы начать бороться с «Мерседесом», другими парнями впереди. Тогда мы можем быть довольны», — приводит слова Норриса Autosport.

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