Бинотто: не считаю, что в Майами машины «Феррари» много проигрывали «Ред Булл»

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто не считает, что итальянская команда отстаёт от «Ред Булл».



«Я бы не сказал, что мы беспокоимся из-за скорости «Ред Булл». Я не думаю, что эта разница была настолько велика. В гонке максимум мы уступали 0,2 секунды на круге. Не стоит забывать и о том, что по итогам квалификации в Майами мы заняли весь первый ряд стартовой решётки. В квалификации мы оказались быстрее «Ред Булл», так что по итогам уик-энда в целом разница в скорости была не так и высока.



С точки зрения антикрыльев мы были настроены на чуть больший уровень прижимной силы. В такой ситуации вам не хватает скорости на прямых, но обычно вам удаётся отыгрывать больше времени в поворотах. В Майами это работало в пятом, шестом и седьмом поворотах, но в меньшей степени помогло в медленных.



Машины «Ред Булл» смотрелись неплохо, как минимум не уступали нам в скорости прохождения медленных поворотов. Это то, что нам нужно изучить. Думаю, это обусловлено тем, что в «Ред Булл» привозили новинки на последние гонки и сделали машину чуть быстрее», — приводит слова Маттиа Бинотто RACER.