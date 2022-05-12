Эдуарду Фрейташ дебютирует в роли гоночного директора Ф-1 на Гран-при Испании

Гоночный директор Формулы-1 Эдуардо Фрейтас заменит Нильса Виттиха на этой должности на Гран-при Испании, сообщает Motorsport. По информации источника, Фрейтас будет работать на двух следующих этапах сезона-2022 — в Испании и Монако.



Ещё перед стартом сезона сообщалось, что Фрейтас и Виттих будут делить обязанности гоночного директора Формулы-1 в 2022 году, однако из-за обязательств Фрейтаса перед WEC, где он также является гоночным директором, его дебют в Формуле-1 был отложен.



Что касается Виттиха, то он останется в паддоке Формулы-1 и будет работать на предстоящих двух Гран-при заместителем Фрейтаса.



Напомним, перед Гран-при Майами возникли опасения, что Виттих не сможет отработать на Гран-при из-за положительного теста на коронавирус, однако он успел выздороветь до старта уик-энда.