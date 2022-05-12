«Дело не в везении, а в стратегии». Албон высказался по поводу попадания в топ-10 в Майами

Тайско-британский пилот «Уильямса» Александер Албон высказался по поводу итогов Гран-при Майами, где ему удалось набрать очки, заняв 10-е место.

«Я не могу назвать это везением. Мы были уверены в своей стратегии и оставались на трассе, когда все остальные делали пит-стоп. Мы рисковали, как всегда, и это привело к тому, что мы набрали очки. Так что дело не в везении, а в стратегии. Мы сами создали ситуацию, в которой смогли воспользоваться представившейся возможностью», привоидт слова Албона RaceFans.

Формула-1. Гран-при Майами. Гонка



1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 57 кругов.

2. Шарль Леклер («Феррари») +3.786.

3. Карлос Сайнс («Феррари») +8.229.

4. Серхио Перес («Ред Булл») +10.638.

5. Джордж Рассел («Мерседес») +18.582.

6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +21.368.

7. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +25.073.

8. Эстебан Окон («Альпин») +28.386.

9. Фернандо Алонсо («Альпин») +32.128.

10. Александер Албон («Уильямс») +32.365.

11. Даниэль Риккардо («Макларен») +35.902.

12. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +37.026.

13. Юки Цунода («Альфа Таури») +40.146.

14. Николас Латифи («Уильямс») +49.936.

15. Мик Шумахер («Хаас») +1:13.305.

Не закончили заезд: Кевин Магнуссен («Хаас»), Себастьян Феттель («Астон Мартин»), Пьер Гасли («Альфа Таури»), Ландо Норрис («Макларен»), Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео»).