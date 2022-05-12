Хэмилтон рассказал, почему в Формуле-1 нет американцев

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался по поводу интереса к Формуле-1 в США.

«Меня это не удивляет. Я думаю, что это, возможно, больше культурная особенность, знаете, здесь, в Штатах, любят НФЛ, НБА, НХЛ. Тут также есть NASCAR и IndyCar. Я вижу с самого начала карьеры, как медленно развивается интерес по отношению к Формуле-1.

К сожалению, американцам приходится просыпаться ночью, чтобы посмотреть Гран-при. Но я думаю, что это новый шаг, который был сделан в повышении осведомлённости, шоу Netflix действительно привлекло ту удивительную базу фанатов, базу спортивных фанатов в США.

Может быть, сейчас самое время сосредоточиться на том, как мы можем привлечь больше людей, ведь это такая разнообразная страна. Я уверен, что где-то здесь есть замечательные гонщики, ведь у них так много великих спортивных талантов. Так что для нас было бы хорошей миссией найти следующего», — приводит слова Хэмилтона GPFans.