Хэмилтон рассказал, почему в Формуле-1 нет американцев

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался по поводу интереса к Формуле-1 в США.
«Меня это не удивляет. Я думаю, что это, возможно, больше культурная особенность, знаете, здесь, в Штатах, любят НФЛ, НБА, НХЛ. Тут также есть NASCAR и IndyCar. Я вижу с самого начала карьеры, как медленно развивается интерес по отношению к Формуле-1.
К сожалению, американцам приходится просыпаться ночью, чтобы посмотреть Гран-при. Но я думаю, что это новый шаг, который был сделан в повышении осведомлённости, шоу Netflix действительно привлекло ту удивительную базу фанатов, базу спортивных фанатов в США.
Может быть, сейчас самое время сосредоточиться на том, как мы можем привлечь больше людей, ведь это такая разнообразная страна. Я уверен, что где-то здесь есть замечательные гонщики, ведь у них так много великих спортивных талантов. Так что для нас было бы хорошей миссией найти следующего», — приводит слова Хэмилтона GPFans.
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