В «Мерседесе» объяснили, почему попросили Хэмилтона решить самому, ехать ли на пит-стоп

Технический директор «Мерседеса» Майк Эллиот рассказал, почему команда не отправила Льюиса Хэмилтона на пит-стоп во время периода сейфти-кара на Гран-при Майами, а также раскрыл причины, по которым они попросили Хэмилтона внести свой вклад в выбор стратегии.
«VSC сработала первой, и мы остановили Джорджа на пит-стопе, что было правильным решением.
Затем мы оказались в таком положении, когда у нас был бы довольно большой разрыв между Валттери Боттасом, за которым вплотную следовал Льюис, а Джордж был бы немного позади.
На том этапе гонки, когда и Валттери, и Льюис были на харде, Льюис приближался к Валттери сзади и собирался его обогнать. Но виртуальный автомобиль безопасности очень быстро превратился в полноценный автомобиль безопасности, и мы оказались в положении, когда Джордж был на совершенно новых шинах «медиум» против стареющих шин «хард» у Льюиса и у Валттери. Таким образом, мы оказались между молотом и наковальней.
Если вы смотрели телевизор, то увидели бы, как мы задаём Льюису вопрос, что он думает, что хочет сделать. Это было просто потому, что не было правильного или неправильного ответа, и иногда гонщики лучше чувствуют машину, чем мы, инженеры, глядя на данные», — приводит слова Эллиота Racingnews365.
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