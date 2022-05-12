Руководитель гоночной команды высказался о вхождении Сироткина в руководство РАФ

Руководитель и пилот гоночной команды B-Tuning Андрей Севастьянов прокомментировал назначение бывшего пилота Формулы-1 на пост исполнительного директора Российской автомобильной федерации.



«Я думаю, он хороший спортсмен, но для того, чтобы заниматься работой в автомобильной федерации, развитием спорта, нужно быть более опытным в части работы с административными ресурсами, делопроизводством. Одно дело – заниматься формированием себя, своей школы, а другое дело — развивать спорт в такой большой стране.



У нас большое количество соревнований. Подготовка судей, трасс. Большая работа по пропаганде российского автоспорта. Моё мнение: спустя время мы узнаем ещё одну фамилию исполнительного директора РАФ. Опыт пилота и опыт управленца — большая разница. Я управляю больше 20 лет командой. До сих пор есть чему поучиться! Для этого требуется большое количество времени. На него возложили высокую надежду. Если он с ней справится — молодец. Пожелаем ему удачи», — сказал Севастьянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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