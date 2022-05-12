В «Мерседесе» объяснили, почему им интересно долгосрочное сотрудничество с Формулой-1

Исполнительный директор концерна «Даймлер» Ола Каллениус подтвердил, что команда Формулы-1 «Мерседес» не собирается покидать серию, поскольку чемпионат сочетает в себе экологические технологии и растущую популярность.
«Мы ещё не достигли той стадии, когда можно проводить гонки, питаясь только от аккумуляторов. Такой вид спорта, как Формула-1, должен устраивать шоу, поэтому необходимо идти по пути декарбонизации. Технология батарей еще не доведена до совершенства. Но если мы будем обходиться без CO2 и делать больший упор на электрификацию, Формула-1 останется очень актуальной, и мы останемся.
Поэтому мы рады быть частью этого шоу и быть одной из сильных сторон Формулы-1, используя её как для развития технологий, так и для маркетинга. Как нам кажется, Формулу-1 ждёт светлое будущее», — приводит слова Каллениуса Metro.
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