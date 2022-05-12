В Нидерландах отреагировали на слухи, что у «Ред Булл» кончаются деньги на новинки

Журналисты голландского издания De Telegraaf отреагировали на информацию своих коллег из итальянской редакции Motorsport о том, что «Ред Булл» уже потратил большую часть средств, запланированных в этом году на доработку автомобиля 2022 года. Итальянцы утверждали, что «Быки» уже израсходовали примерно 75 % своего бюджета на развитие.



По данным голландских журналистов, основанных на инсайдерской информации из «Ред Булл», данные утверждения не имеют под собой оснований. «Быки» всё ещё располагают достаточными резервами. При этом, в свете работающего в Формуле-1 лимита на расходы, стараются экономить в других областях. В частности, «Ред Булл» производит меньше запасных деталей, чем прежде, и отправляет на Гран-при меньше сотрудников.