«Леклер сразу дрогнул». Палмер раскритиковал действия пилота «Феррари» в Майами

Бывший гонщик Формулы-1 Джолион Палмер высказал мнение, что Шарль Леклер действовал очень мягко, когда оборонял своё лидерство от Макса Ферстаппена на Гран-при Майами.



«Сейчас „Феррари“ нужно беспокоиться насчёт того, как именно Ферстаппену удаётся её побеждать — даже стартуя позади обеих машин. Когда в конце восьмого круга Ферстаппен оказался в зоне DRS позади Леклера, то тот начал ощущать давление. И Шарль сразу дрогнул. Он широко проехал 17-й поворот, когда болид Ферстаппен стал расти в зеркалах заднего вида. Это дало голландцу блестящую возможность для обгона, которая превратилась в слэм-данк, когда Леклер ещё и подарил Ферстаппену внутреннюю траекторию в первом повороте.



Обгоны за лидерство в гонке не бывают легче — особенно если в соперника пилот, который почти наверняка станет главным соперником Леклера в борьбе за титул. После всей драмы сражения с Хэмилтоном за чемпионство 2021 года Ферстаппену должно нравиться, что оба пилота относятся друг к другу невероятно уважительно. Но, без сомнений, Леклер в Майами был слишком вежлив», — написал Палмер в своей колонке для официального сайта Формулы-1.

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