«Леклер сразу дрогнул». Палмер раскритиковал действия пилота «Феррари» в Майами

Бывший гонщик Формулы-1 Джолион Палмер высказал мнение, что Шарль Леклер действовал очень мягко, когда оборонял своё лидерство от Макса Ферстаппена на Гран-при Майами.
«Сейчас „Феррари“ нужно беспокоиться насчёт того, как именно Ферстаппену удаётся её побеждать — даже стартуя позади обеих машин. Когда в конце восьмого круга Ферстаппен оказался в зоне DRS позади Леклера, то тот начал ощущать давление. И Шарль сразу дрогнул. Он широко проехал 17-й поворот, когда болид Ферстаппен стал расти в зеркалах заднего вида. Это дало голландцу блестящую возможность для обгона, которая превратилась в слэм-данк, когда Леклер ещё и подарил Ферстаппену внутреннюю траекторию в первом повороте.
Обгоны за лидерство в гонке не бывают легче — особенно если в соперника пилот, который почти наверняка станет главным соперником Леклера в борьбе за титул. После всей драмы сражения с Хэмилтоном за чемпионство 2021 года Ферстаппену должно нравиться, что оба пилота относятся друг к другу невероятно уважительно. Но, без сомнений, Леклер в Майами был слишком вежлив», — написал Палмер в своей колонке для официального сайта Формулы-1.
- 12 мая 2022
-
18:51
-
17:42
-
17:40
-
17:15
-
16:39
-
16:35
-
16:34
-
16:14
-
15:46
-
14:59
-
14:22
-
13:05
-
11:46
-
11:04
-
09:39
-
00:52
- 11 мая 2022
-
23:59
-
22:50
-
21:56
-
20:58
-
19:48
-
19:02
-
17:46
-
16:28
-
15:44
-
14:57
-
13:51
-
13:01
-
11:59
-
11:00
-
09:50
-
00:57
- 10 мая 2022
-
23:47
-
23:32
-
22:37